Общество 08 апреля 2024, 15:08 Кинофестиваль «Кстокино» пройдет в Нижегородской области с 24 по 29 мая

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Второй открытый российский кинофестиваль «Кстокино» откроется в Нижегородской области 24 мая и продлится шесть дней, до 29 мая. Об этом сообщило агентство «Время Н».

Фестиваль считается одним из самых ярких культурных событий в регионе. В 2023 году он прошел на территории Кстовского округа впервые. Сейчас организаторы мероприятия занимаются активной подготовкой.

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«Мы считаем, что данный фестиваль является очень ярким событием для нашего округа. Такие культурные мероприятия способствуют развитию нашей жизни, тому, чтобы подрастающее поколение постигали азы киноискусства», — отметил глава округа Иван Уланов.