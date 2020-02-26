Кинофестиваль «Из Венеции в Москву» пройдет в столице
С 4 по 8 марта в киноцентре «Октябрь» состоится фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Москву». Это уже 11 фестиваль, на котором покажут фильмы, вышедшие на экраны в 2019 году. Об этом написал сайт «Утро.ру».
Посетители увидят картины, представленные в сентябре прошло года в разных секциях 76-го Венецианского международного кинофестиваля. Всего будет показано пять фильмов. Они будут транслироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.