28 февраля 2024, 16:50
Кинофестиваль «Черноречье Фест» завершился в Дзержинске
Фестиваль отечественного кино «Черноречье Фест» завершился в Дзержинске Нижегородской области. Его итоги подвели 28 февраля, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на соцсети мэра Ивана Носкова.
Глава поблагодарил организаторов мероприятия и подчеркнул, что представленные на фестивале фильмы стоит посмотреть каждому. «Черноречье Фест» планируют провести и в третий раз, добавил он.
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Отмечается, что в этом году зрителям показали восемь полнометражных и 20 короткометражных фильмов, победителями фестиваля стали 13 человек.
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