Общество 25 августа 2023, 18:30 Киноэксперт Житков: индустрия отечественного кинематографа возвращается к уровню советской

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В настоящее время прослеживается тенденция возращения российского кинематографа к уровню индустрии во времена Советского Союза. Об этом сообщил председатель комитета по предпринимательству в сфере кино Георгий Житков в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, сейчас отечественная индустрия находится на подъеме, качество российских кинокартин растет за счет объема контента. Сериалами, произведенными в РФ, активно торгуют практически во всех странах.

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Житков отметил, также отметил, что в настоящее время в России особенно активно развивается контент мультфильмов, сообщил «Петербургский дневник».