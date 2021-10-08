«Киноэкипаж» вышел на связь с Землей и рассказал о съемках на борту МКС

Первый в истории освоения космоса «киноэкипаж», который сейчас находится на орбите на борту МКС, вышел на связь с Землей. Сотрудники киногруппы рассказали, как проходят съемки фильма «Вызов» и как они чувствуют себя в невесомости.

Режиссер Клим Шипенко поделился с Первым каналом, что съемки удается проводить по графику. Команда будет находиться на МКС до 17 октября. Первые две сцены на орбите уже отсняли.

Главную роль в новом фильме исполняет актриса Юлия Пересильд. Ее героиня — медик, которого вызвали на МКС ради спасения космонавта. Звезда поделилась, что чувствует себя в космосе крайне непривычно и первые сутки с трудом осознавала, где именно она находится.

«Мне отдали командирскую каюту. У меня лакшери-вечеринка. Я тут гримируюсь. У меня по всей каюте расклеен грим, наш, киношный. У меня на полу медицинские укладки разложены. У меня даже иллюминатор есть в каюте», — похвалилась артистка.

Съемочная группа побеседовала с Центром управления полетами. Ранее медики Центра подготовки космонавтов оценили состояние киносотрудников как нормальное, без отклонений.