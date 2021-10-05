Киноэкипаж с Юлией Пересильд пристыковался к МКС

Модуль «Рассвет» с киноэкипажем успешно пристыковался к МКС. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров готовятся перейти на борт станции.

Ракета «Союз» стартовала во вторник утром с космодрома Байконур. Команда прилетела на МКС, чтобы снять первый в мире художественный фильм в космосе, который называется «Вызов». Подготовка съемочной группы длилась четыре месяца. Команду подвергали изнурительным тренировкам, которые должны были помочь как можно быстрее адаптироваться в космосе.

На МКС сейчас находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ и француз Том Песке.

У киноэкипажа в планах пробыть в космосе 12 дней. Они рассчитывают снять 35–40 минут материала, остальное будет сниматься уже в павильонах на Земле. В съемках фильма задействована госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.

Кинокритик Александр Шпагин ранее назвал съемки картины в космосе коммерчески привлекательными. Но в остальном, по его мнению, все зависит от того, как фильм воспримут зрители.