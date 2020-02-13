В любви к отечественному кино признались 56% россиян

Отвечая на вопрос, нравятся ли им современные отечественные фильмы последних трех-пяти лет, 56% респондентов ответили положительно, 33% заявили, что такое кино им не нравится, 11% затруднились с ответом. Среди молодежи в любви к новому российскому кино признались 63% опрошенных.

Большинство россиян смотрят фильмы (отечественные и иностранные) по телевизору. Ежедневно это делают 42%, два-три раза в неделю — 17%, один раз в неделю — 11%. При этом 42% признались, что никогда не смотрят фильмы по интернету или в записи.

Каждый день фильмы с ноутбука или другого гаджета просматривают 17% опрошенных, два-три раза в неделю это делают 14%, еженедельно — 10%, два-три раза в месяц и раз в месяц — 5% и 6% соответственно.

Каждый второй россиянин (51%) не ходит в кино вообще, каждый пятый (19%) делает это в среднем раз в полгода. Третий по популярности ответ — раз в месяц — выбрали 13% респондентов.

Из тех, кто ходит в кино, 16% покупают билеты на российские фильмы, 17% — на зарубежные, 14% — на те и другие.

Среди отечественных кинокартин последних лет 54% опрошенных не смогли назвать те, которые им понравились или запомнились. Те, кто вспомнил, что посмотрел, отметили «Т-34» (8%), «Холоп» (7%), «Движение вверх» (6%) и «Лед» (5%).

Опрос провели 2 февраля среди 1500 респондентов, живущих в 53 регионах.