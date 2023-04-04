Общество 04 апреля 2023, 12:26 Кинезиолог Анна Овсяницкая рассказала об упражнениях для быстрого засыпания

Читать 360tv в

Для решения проблемы со сном есть несколько упражнений, но главное — выбрать для них правильное время. Об этом РИАМО рассказала разработчик медицинских программ, психолог, кинезиолог Анна Овсяницкая.

По ее словам, начинать готовиться ко сну нужно очень заранее. За несколько часов до запланированного отхода в кровать следует свести к минимум эмоциональную активность и начать разгружать организм.

Реклама

«В период с 19:00 до 20:00, когда организм готовится перейти в режим сна, с учетом циклов работы эндокринной системы, не рекомендуется испытывать избыточную физнагрузку, переедать, заниматься тяжелыми физическими упражнениями, включаться избыточно эмоционально в общение или просмотр ТВ», — посоветовала Анна Овсяницкая.

Она рекомендовала пройтись по улице от 30 минут до часа, но при этом не разговаривать по телефону и не вовлекаться в эмоциональное общение, а слушать звуки природы.

Также эксперт рассказала, что нужно научиться расслаблять мышцы лица. Для этого можно сделать гимнастику или легкий самомассаж. Наконец, крайне важно следить за дыханием и его ритмом во время процедур.

Авторы: