Общество 22 ноября 2023, 18:38 Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках в Москве Сергунина: кинокомпании из Индии проведут съемки на площадках Москвы в 2024 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Представители крупных продюсерских компаний из Индии посетили кинокластер «Метмаш», кинопарк «Москино», киностудию «Мосфильм» и побывали в музее-заповеднике «Останкино и Кусково», где часто снимают фильмы. Они планируют начать работу над фильмами, которые снимут в столице в следующем году. Об этом сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

Делегацию познакомили с возможностями, которые Москва предоставляет съемочным группам. Также иностранным специалистам показали недавно созданную в столице киноплатформу, которая помогает находить подходящий павильон, брать в аренду костюмы, реквизит и транспорт.

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«Эксперты из Индии высоко оценили возможности и оснащенность московских локаций самым современным оборудованием. Первые съемки на наших площадках они планируют провести в следующем году», — рассказала Сергунина.

По ее словам, специалисты из обеих стран примут участие в работе над будущими кинопроектами. Кроме того, во время переговоров обсудили перспективные направления сотрудничества, такие как презентация отечественных фильмов и сериалов на индийских кинофестивалях.

Ранее вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов назвал столицу центром российской анимации.