Общество 16 сентября 2023, 11:39 Ким Чен Ыну на фрегате «Маршал Шапошников» подарили модель боевого корабля Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата «Маршал Шапошников» РИА «Новости»

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» оставил отзыв в книге почетных посетителей и получил памятный подарок. Об этом сообщило РИА «Новости».

После осмотра фрегата Ким Чен Ына пригласили в кают-компанию. Там ему предложили сделать запись в книге почетных посетителей. Кроме того, политику вручили на память модель российского боевого корабля.

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Несколько лет назад фрегат «Маршал Шапошников», который продемонстрировали лидеру КНДР, прошел серьезную модернизацию. Помимо прочего, корабль получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы ГЛОНАСС. Они позволяют успешно выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана, указывали в Минобороны.

О возможностях фрегата лидеру Северной Кореи и сопровождавшему его министру обороны Сергею Шойгу рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.