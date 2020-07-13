Километровые очереди. Открытие «Икеи» вызвало ажиотаж у петербуржцев
В Санкт-Петербурге после ограничений в связи с пандемией коронавируса открылись магазины «Икеа». Жители Северной столицы рванули за мебелью, но застряли в пробке на входе, сообщил сайт «Дни.ру».
На затор у входной группы магазина стали жаловаться покупатели в социальных сетях. Нынешняя пропускная способность магазинов не соответствует количеству желающих ознакомиться с товарами. Сотрудники пускают внутрь торгового помещения до 50 человек.