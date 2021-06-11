Кикшеринговые самокаты снова заработали в Петербурге

Сервисы аренды электросамокатов возобновили работу в Санкт-Петербурге. Сообщения об этом появились на сайтах компаний Molnia и Whoosh.

«Мы уже расставляем самокаты обратно. С этого момента ты снова можешь прокатиться на самокате с работы домой или провести время с друзьями», — говорится в релизе кикшеринга Molniа.

В компании подчеркнули, что по новым правилам арендаторам самокатов нужно сохранять среднюю скорость движения пешехода. В июне временно нельзя будет кататься на самокате по Невскому проспекту, Большой Конюшенной улице, Большой и Малой Морской улицам. Сенатская, Дворцовая и Английская набережные тоже объявлены зонами без самокатов.

Представители Whoosh были более лаконичны.

«По новым правилам скорость на нескольких улицах в центре будет снижена, а некоторые территории в центре исключены из зоны поездок», — говорится в сообщении.

Тем, кто успел оформить подписку на аренду, ее продлили.

Изменившийся порядок работы был зафиксирован в соглашении с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга. Документ разработали после участившихся случаев ДТП с участием самокатов. В городе было возбуждено несколько уголовных дел из-за причинения вреда здоровью пешеходов.

Кроме того, в начале июня в компаниях по аренде электросамокатов СК провел обыски. Следственные действия прошли в рамках расследования дела после инцидента на Невском проспекте.

По данным ведомства, два молодых человека взяли самокаты в аренду, сбили прохожих, а потом избили одного мужчину. Обоих арестовали по делу о хулиганстве. В отношении сервиса Whoosh было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.