Киевский вокзал в Москве предложили переименовать

Депутат Госдумы Василий Власов предложил провести голосование по переименованию Киевского вокзала в Брянский. Свою инициативу он направит в столичную мэрию.

«В понедельник [это предложение] будем направлять, в рабочий день», — сказал Власов в разговоре с РИА «Новости».

Он уточнил, что по вопросу изменения названия вокзала необходимо провести голосование среди жителей города. Московская администрация может организовать голосование через проект «Активный гражданин».

«Если москвичи поддержат, я буду рад. А захотят оставить Киевский — никто ничего менять не будет», — заявил депутат.

По его словам, Киевский вокзал назывался Брянским в период с 1918 по 1934 годы. Ему просто хотят вернуть историческое название. Власов подчеркнул, что речь не идет о таких переименованиях, которые происходят на Украине. Там специально выбирают названия, чтобы они никак не были связаны с Россией.

Киевский вокзал открыли в Москве в 1899 году. Его построили по проекту инженера Ивана Рерберга. Вокзал является объектом культурного наследия России федерального значения.