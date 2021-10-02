Киевский политолог Романенко назвал Украину «газовым наркоманом»

Венгрия преподала Украине хороший урок, заключив новый контракт с «Газпромом», заявил киевский политолог Юрий Романенко. По его мнению, реакция украинской стороны на эту сделку была похожа на претензии наркомана.

Такое мнение эксперт выразил в материале на сайте местного издания «Гордон». По его мнению, заявления властей Украины о том, что Венгрия должна получать газ по украинскому транзиту, выглядят смешно.

«Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки, с ним связанные», — написал Романенко.

Теперь, по его словам, у Украины началась ломка, поэтому в Киеве выдвигают претензии к Венгрии и называют соседей плохими, но впереди правительство ждет отрезвление.

Романенко добавил, что стране нанесла большой вред необоснованная коллективная убежденность в том, что Украине все должны просто по праву ее существования.

Поставки российского газа в Венгрию по долгосрочному контракту в обход территории Украины начались 1 октября. Контракт рассчитан на 15 лет.