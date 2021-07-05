Киево-Печерская лавра попросила у властей Украины денег на ремонт Ближних пещер

Лабиринты Ближних пещер в Киево-Печерской лавре оказались под угрозой обрушения, что чревато человеческими жертвами. Монастырь обратился за помощью к властям Украины.

Наместник лавры митрополит Павел направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, сообщил в Fасеbооk центр информации канонической Украинской православной церкви.

«В последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов. <…> Существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам», — отмечено в обращении.

Меры, подчеркнули в Киево-Печерской лавре, необходимо принимать срочные. Постоянное наблюдение за состоянием лабиринтов Ближних пещер говорит о существенно увеличившемся уровне влажности грунта там, где расположен памятник. Комиссия технико-экономической безопасности и ЧС определила ситуацию как чрезвычайную регионального масштаба.

Митрополит Павел попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос о выделении из резервного фонда госбюджета средств на неотложные противоаварийные работы.

Памятник архитектуры национального значения «Лабиринты Ближних пещер» является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.