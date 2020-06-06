Киевляне возложили цветы к памятнику Пушкина в День русского языка

В Киеве День русского языка отметили возложением цветов к памятнику Александру Пушкину. В церемонии приняли участие члены общественных организаций, школьники и студенты.

«Пушкин создал наш поэтический, наш литературный язык, нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением. Киев занял видное место в биографии Александра Сергеевича, киевские мотивы отчетливо звучат в его поэзии», — отметила исполняющий обязанности главы Российского центра науки и культуры в Киеве Лидия Дьяченко, ее цитирует пресс-служба.

Дьяченко напоминала, что Пушкин дважды приезжал в Киев, поэтому неудивительно, что жители города дорожат памятью об этом поэте.

Памятник Пушкина в Киеве находится в одноименном парке. Юные поклонники поэта возложили цветы и прочитали наизусть стихи. Российский центр наградил чтецов памятными призами.

Кроме того, в честь Дня русского языка на Украине открылась выставка «Ты вновь создал, волшебник милый, меня…». Она тоже посвящена Александру Пушкину.

Люди собрались почтить память великого поэта в День русского языка, несмотря на агрессию со стороны украинских политиков и общественных деятелей. Например, писательница и националистка Лариса Ницой заявила, что по-русски говорят украинцы, чьи предки отказались от своего языка из-за давления «имперско-советско-большевистской власти». Эти люди, по ее мнению, получили психологическую травму, передает РИА ФАН.