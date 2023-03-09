Общество 09 марта 2023, 09:16 Киев полностью перекрыл электроснабжение Запорожской АЭС Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: Киев перекрыл электроснабжение Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Власти Украины приняли решение полностью перекрыть электроснабжение Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре. Информацию об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В 04:53 отключили последнюю линию электропередачи, которая питала ЗАЭС», — отметил он.

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По его словам, сейчас атомная станция полностью обесточена от внешних источников. При этом Рогов добавил, что официальный Киев принял такое решение не из-за обстрелов. По его словам, в округе ничего подобного не происходило. Рогов связал такое решение с «бессильной злобой» властей страны.

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Ранее «Росэнергоатом» заподозрил ВСУ в возможных атаках на ЗАЭС. По словам гендиректора концерта Рената Карчаа, бойцы украинской армии уже третий месяц не обстреливают периметр АЭС, однако этот факт не стоит воспринимать как полный отказ Украины от объекта.