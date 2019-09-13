Киев передал списки для нового обмена с Россией

Украинские власти подготовили и передали в Москву новые списки граждан Украины, которых удерживает Россия, в рамках подготовки следующего обмена. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали», — подтвердила Денисова в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве. Слова омбудсмена привел «Интерфакс».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в формате этого же форума рассказал о подготовке новых списков для обмена заключенными с Россией. По словам украинского главы, переговоры между сторонами идут постоянно.

Зеленский рассказал о новом списке для обмена заключенными с Россией Подробнее

«Откровенно скажу, сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап», — подтвердил Зеленский.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после заявления Зеленского сообщил, что в Москве не исключают возможности нового обмена с Украиной, однако, по словам пресс-секретаря российского президента, это потребует «кропотливой и растянутой по времени работы».

Песков подчеркнул, что Кремлю гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева, что там готовится детальная «дорожная карта» по выполнению обязательств украинской стороной Минских соглашений.