Киев обвинил РФ в нарушении воздушных границ

Госпогранслужба Незалежной потребовала от РФ объяснений по поводу «нарушения» воздушных границ над Сумской областью. Об этом сообщил портал NewInform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что Украина направила в пограничное управление ФСБ РФ письмо, в котором потребовала обозначить принадлежность вертолета, а также объяснить обстоятельства, приведшие к нарушению воздушного пространства.