Киев не нашел денег на восстановление Донбасса

Денег на восстановление Донбасса у Киева нет, их придется где-то искать, если мятежный регион вернут Украине. Об этом заявил глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса — мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов. У американского правительства была неосуществленная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 миллиардов долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше», — заявил Арахамия. Развернутое интервью с политиком опубликовало украинское издание «Левый берег».

По словам главы партии Зеленского, если произойдет саммит «нормандской четверки», то Украине могут сказать «забирать Донбасс».

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«Вопрос о финансировании правильный, но преждевременный. Когда вернем контроль над территориями, тогда и надо будет искать источники финансирования», — добавил политик.

Он добавил, что в вопросе с Донбассом сценария видится ровно два. Первый — продолжить, как есть, укрепляя границу, армию, фортификационные сооружения. Второй вариант, как метафорично сказал президент Украины Владимир Зеленский, построить высокую «стену», заморозить эту историю и развивать страну изнутри.