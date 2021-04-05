Киев нагнетает напряженность в Донбассе. Начнет ли Украина войну?

Обострение ситуации в Донбассе с участившимися обстрелами ДНР и ЛНР со стороны силовиков Украины может являться эскалацией, спланированной США. О том, как это может отразиться на России, в беседе с «360» рассказал директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Нынешняя ситуация в Донбассе кардинально отличается от той, которая наблюдалась в последние два года. Политолог указал, что количество обстрелов со стороны ВСУ за последние несколько дней увеличилось в 10 раз. В результате атаки украинских силовиков 2 апреля в ДНР погиб ребенок. Плюс к этому власти Украины ввели санкции против Россотрудничества и ряда российских компаний.

«Здесь очевидно нагнетание напряженности. Военная техника подогнана, они как бы показывают готовность начать войну. Начнут они войну или нет — вопрос открытый. Начнут они войну большую или небольшую», — сказал политолог.

По словам Маркова, большинство считает, что это придумано американцами. Он назвал цели, которые преследуют США.

«Первое — это значительно более жесткие санкции против России. Во-вторых, окончательно сорвать „Северный поток — 2“. В-третьих, создать тревожную, истеричную ситуацию внутри России накануне выборов в Госдуму», — сообщил он.

Эти действия в конечном итоге направлены на попытку организовать в РФ госпереворот, считает Марков. Также этой ситуацией в НАТО могут воспользоваться, чтобы массово ввести войска на Украину.

«Это будет столкновение Украины и Донбасса. И опосредованно — столкновение России и НАТО. А вот будет или нет прямое столкновение России и НАТО — скорее всего, нет, но, к сожалению, угроза этого есть. Это было бы чудовищной катастрофой и прямой угрозой термоядерной войны и уничтожения человечества», — отметил Марков.

Украинский президент Владимир Зеленский не хочет втягиваться в конфликт, но у него обвалился рейтинг, кроме того, он вынужден выполнять приказы Вашингтона, заявил политолог.

«Это страна, находящаяся под оккупацией. Он просто руководитель местной оккупационной администрации», — заключил Марков.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в результате обстрела ВСУ по ДНР.