Киберспортивный турнир с призовым фондом 500 тыс. рублей пройдет на Ямале
Кибертурнир «Ямальская почва» пройдет на Ямале. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».
Участники будут соревноваться в четырех дисциплинах: Dota 2, CS: Go, Fortnite и Fifa 22. Призовой фонд составляет полмиллиона рублей. Принять участие могут все желающие от 14 до 35 лет с пропиской в регионе.
«Наша задача — направить. Направить и показать, что есть понятие „киберспорт“», — рассказал организатор мероприятия Александр Собчук.