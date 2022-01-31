Киберспортивный турнир с призовым фондом 500 тыс. рублей пройдет на Ямале

Кибертурнир «Ямальская почва» пройдет на Ямале. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

Участники будут соревноваться в четырех дисциплинах: Dota 2, CS: Go, Fortnite и Fifa 22. Призовой фонд составляет полмиллиона рублей. Принять участие могут все желающие от 14 до 35 лет с пропиской в регионе.

«Наша задача — направить. Направить и показать, что есть понятие „киберспорт“», — рассказал организатор мероприятия Александр Собчук.