Киберспортивные секции намерены создать в российских школах

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал о планах организовать в школах киберспортивные секции. Об этом сообщил ТАСС.

Смит обратил внимание на активное развитии киберспорта, основным ядром которого являются игроки от 14 до 20 лет. Радиостанция «Говорит Москва» напомнила, что в стране уже есть Студенческая и Школьная киберспортивные лиги. Отмечается, что все киберспортсмены занимаются физической подготовкой и какими-то классическим спортом.

«С этой точки зрения есть понимание, что такое техника безопасности, как уберечь свое зрение, осанку, избежать тоннельного синдрома — это все те вещи, которые киберспортсмены узнают в первую очередь, и это то, что помогает в принципе», — указал Смит.

По его словам, при организации факультативных уроков по киберспорту в школах будут два условия: во-первых — это согласие родителей, а во-вторых — отсутствие у школьника задолженностей по физкультуре.

«Дети в любом случае играют, в большинстве школ существует проблема, что они играют даже на уроках, и нам нужно направить это в правильное русло, нам необходимо, чтобы дети перестали играть и начали заниматься спортом», — заключил Смит.