Киберспортивные клубы захотели открыть на базе классов информатики в России

Организация PVP Gaming Club планирует превратить классы информатики в школах российских регионов в киберспортивные клубы. Тренироваться и соревноваться геймеры будут после занятий, на выходных и во время каникул.

«Талантливые игроки из регионов не могут соперничать игроками из Москвы или Санкт-Петербурга. У них нет стабильного доступа в интернет, мощных компьютеров, просто условий для тренировок. При этом все средние школы оборудованы компьютерными классами. <…> Мы планируем превратить их в киберспортивные клубы», — говорится в сообщении PVP Gaming Club во «ВКонтакте».

В организации подчеркнули, что классы информатики в школах региона после занятий, по выходным и на каникулах большее время простаивают. В это время геймеры из провинции смогли бы оттачивать свое мастерство.

Пробный запуск проекта состоится в одной из школ Подмосковья осенью 2020 года.

Идея создания киберспортивных клубов в российских школах принадлежит Ивану Возняку. Он организатор PVP Gaming Club, руководитель отдела киберспорта в Mail.Ru Group и профессиональный геймер в прошлом.