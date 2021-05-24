Киберпреступность назвали угрозой нацбезопасности России

Киберпреступность, которая достигла в России больших масштабов, стала представлять угрозу национальной безопасности страны. Такое заявление сделал начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

«За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности. Особенно с учетом их низкой раскрываемости, фиксируемой на уровне не более 25%», — приводит ТАСС слова Некрасова.

По словам собеседника, в прошлом году рост числа посягательств на киберпреступления составил 73,4%, а их общее количество перевалило за полмиллиона. Некрасов подчеркнул, что рост киберпреступности отметили во всех регионах. Самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге (780%) и в Ленинградской области (143%).

Представитель надзорного ведомства объяснил, что эта тенденция связана с масштабной цифровизацией, охватом большой аудитории в киберпространстве и анонимностью.