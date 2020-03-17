Кибермошенники воспользовались коронавирусом в своих целях

По информации РИА ФАН, глава группы анализа веб-контента компании «Лаборатория Касперского» Константин Игнатьев уточнил, что злоумышленники присылают сообщения о коронавирусе. Например, эксперты заметили спам-кампанию, которая маскируется под рассылку от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников», — пояснил Игнатьев.

Некоторые письма приходят якобы от МВФ или Всемирного банка. Их отправители просят пожертвования для нуждающихся из-за коронавируса.

Луис Корронс из компании Avast посоветовал установить системы безопасности и быть бдительнее с сообщениями о коронавирусе.

По словам директора управления информационных технологий компании ESET Руслана Сулейманова, спам-письма лучше удалять.

«Для отображения адреса надо навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и т. д.), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс. То же самое касается писем с вложениями», — заметил эксперт.