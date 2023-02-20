Общество 20 февраля 2023, 11:58 Киберэксперт Виталий Арбузов рассказал, как замести цифровой след

Читать 360tv в

Современный человек много времени проводит в интернете, что не может не оставлять после себя цифровой след. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов.

По его словам, полностью удалить все упоминания о себе невозможно. Но стоит почаще чистить файлы cookie, а также отписаться от ненужных рассылок на почту. «Известия» добавили, что эксперт не рекомендовал авторизовываться на сайтах через социальные сети. Потому что таким образом третьи лица получают доступ к информации.

Реклама

«Прежде всего следует уменьшить количество источников, где упоминается ваше имя. Обнаружить их можно с помощью поисковиков. Для этого напишите в поисковой строке ваше имя и фамилию в различных вариациях. Просмотр результатов поиска покажет, где и что о вас пишут», — посоветовал Арбузов.

Реклама

Еще один важный момент — сертификаты безопасности на страницах, которые посещает пользователь. Если в адресной строке http://, а не https://, то сертификат не работает.