Общество 10 января 2023, 12:53 Киберэксперт Сергей Вакулин предупредил об опасности электронных полисов ОМС

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Россиянам предлагают через Госуслуги оформить электронный полис ОМС, однако это может сделать людей жертвой мошенников. Об этом РИАМО рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

По его словам, это удобное нововведение может использоваться и против людей. Например, мошенники, собирая информацию о своей потенциальной жертве, потом упомянут ее в разговоре, чтобы втереться в доверие.

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«<…> это очень популярная информация для мошенников, поскольку любой секретной информацией можно хорошо апеллировать в разговоре, а это, используя навыки социальной инженерии, заставляет сделать жертву какие-то определенные действия», — добавил он.

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Также собранные медицинские данные могут использоваться и различными компаниями. Но рассылка рекламных материалов хоть и бывает навязчивой, но все же приносит меньше вреда, чем действия мошенников.

По мнению эксперта, эти риски не означают, что надо отказаться от электронных полисов ОМС. Опасности подстерегают человека везде, просто он должен быть внимательнее и осознавать, что мошенники могут получить доступ в информации.