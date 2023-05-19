Общество 19 мая 2023, 10:28 Киберэксперт Седов посоветовал россиянам иметь 2 телефона, чтобы избежать звонков мошенников

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Владение двумя телефонами для личных целей и заказов через интернет позволит сократить число мошеннических звонков. Об этом сообщил специалист по информационной безопасности Олег Седов в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, также для онлайн-заказов желательно использовать отдельный почтовый ящик, на который будут приходить спам-рассылки.

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Седов отметил, что владение двумя мобильными номерами не поможет при утечках различных баз данных и не избавит от звонков роботов-ботов.