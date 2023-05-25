Общество 25 мая 2023, 12:56 Киберэксперт Павел Коростелев порекомендовал россиянам не отправлять личные данные в мессенджерах

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Личные данные в мессенджерах могут стать легкой добычей для мошенников, которые взламывают аккаунты. Об этом в разговоре с изданием «Газета.Ru» рассказал киберэксперт Павел Коростелев.

Имея на руках всего лишь скан паспорта, мошенники могут оформить сразу несколько микрозаймов.

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«Также, имея на руках определенную информацию, злоумышленники могут раздобыть недостающую, например, ИНН, а затем использовать все это в дальнейшей атаке на пользователя», — процитировал kp.ru Коростелева.