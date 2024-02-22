Общество 22 февраля 2024, 19:36 Киберэксперт Никуличев посоветовал пользователям создавать лишенные смысла пароли

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Пользователи зачастую создают пароли, которые легко запоминаются быстро вводятся в строку. Лучше всего создавать коды, лишенные смысла, сообщил киберэксперт Виктор Никуличев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, самая популярная комбинация из баз украденных паролей — 12345. Также пользователи любят вводить в строку слова «любовь», «password» и «привет». Подобные пароли очень уязвимы, использовать их нельзя, сообщила газета «Взгляд».

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«Для создания надежного пароля необходимо ориентироваться на несколько факторов: сложность и длину, использование специальных символов, цифр и заглавных-строчных букв», — отметил Никуличев.