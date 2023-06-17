Общество 17 июня 2023, 03:37 Киберэксперт назвал четыре ошибки потенциальной жертвы мошенников Киберэксперт Ефимов: слабые пароли повышают риск стать жертвой мошенников Freepik

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Существует четыре обстоятельства, при которых человек может стать жертвой кибермошенников. Об этом сообщил инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов в беседе с агентством «Прайм».

Первым фактором, по словам эксперта, является недостаток знаний о кибербезопасности. Преступники ловят потенциальных жертв на распространенных ошибках. Современному человеку следует знать общие правила о методах мошенничества, чтобы защитить себя от атак.

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Вторая причина — слабые пароли или их повторные комбинации на разных платформах. Подобные оплошности сильно повышают риски оказаться в числе обманутых.

«Нельзя использовать односложные комбинации и использовать их повторно в разных сервисах. Для каждого вашего аккаунта — свой уникальный и желательно сложный пароль, очень много пользователей грешат тем, что не уделяют этому нужное внимание», — заявил Ефимов.

Третьим пунктом специалист назвал вредоносные программы и сайты-подделки. Человек скачивает на устройство на первый взгляд полезную программу, но сталкивается с вирусом. То же касается интернет-порталов, которые маскируются как оригинальные ресурсы. Следует осторожно пользоваться интернетом и не терять бдительность.

Также Ефимов предупредил об опасности незащищенной Wi-Fi сети. Мошенники могут перехватить интернет-активность и получить доступ к личной информации человека, чтобы использовать это в корыстных целях.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и уговаривают взять кредит, если человек отказывается из-за уже имеющихся обязательств перед банком, ему предлагают подключить программу рефинансирования с пониженной ставкой для получения дополнительных денег.