Общество 19 апреля 2024, 10:50 Киберэксперт Клименко: с 2025 года авторизация на российских сайтах будет доступна через отечественные сервисы

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с ИА НСН рассказал, что с января 2025 года авторизация на российских сайтах будет доступна только через отечественные сервисы.

Как пояснил эксперт, некоторые площадки уже приступили к переходу.

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«Цель, как я понимаю, сократить поток данных в пользу иностранных игроков, которые не приземляются. „Литрес“ идет просто с опережением. Это выбор самой площадки, через кого авторизовываться», — сказал Клименко.

По его словам, раньше у российских пользователей был только Google, а сейчас есть много вариантов, включая Telegram и Госуслуги.