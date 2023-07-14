Общество 14 июля 2023, 19:07 Киберэксперт Каргалев рассказал, что мошенники продолжают использовать в мессенджерах схему с «наймом» людей

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Руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев в разговоре с RT рассказал, что мошенники продолжают активно использовать в мессенджерах схему с якобы приглашением людей на работу.

Это выглядит как спам-рассылка от сотрудников известной торговой сети по продаже косметики и парфюмерии. На такой работе людям предлагают зарплату от 800 до 8,5 тысячи рублей в день, написал «Абзац».

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Перед тем, как приступить к работе, пользователь должен пополнить баланс своего аккаунта на данном сайте.