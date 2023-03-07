Общество 07 марта 2023, 16:43 Киберэксперт Андрей Сиденко рассказал о популярном способе мошенничества в Telegram

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В Telegram набирает популярность новый способ мошенничества, когда от родственников или друзей приходит ссылка с просьбой проголосовать за что-то или кого-то. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

По его словам, люди переходят по ссылке, и их просят пройти повторную верификацию. Таким образом, мошенники получают информацию о пользователе.

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«Основная цель мошенников — кража данных пользователей. Например, при помощи фишинг-ресурсов, которые позволяют украсть логин и пароль от социальных сетей, игровых аккаунтов, личных кабинетов банков», — рассказал Андрей Сиденко.

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Кроме того, мошенники могут не только украсть деньги со счетов жертвы, но и нанести репутационный урон. Потому что в переписках часто содержатся фото или компрометирующие высказывания.

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