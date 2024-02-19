Общество 19 февраля 2024, 13:27 Киберэксперт Андреев: молодому IT-специалисту лучше работать в Москве из-за нетворкинга

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Многие начинающие IT-специалисты работают в регионах на «удаленке» и не планируют переезжать в Москву. Однако именно молодым айтишникам лучше трудиться в столице из-за нетворкинга, сообщил эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Павел Андреев сайту сайту RuNews24.ru.

По его словам, в профессиональной среде нетворкинг позволяет обеспечивать себя полезными знакомствами, которые способствует быстрому развитию карьеры. Именно за этим в столицу приезжают лучшие кадры со всей страны.

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Кроме того, начинающие IT-специалисты будут зарабатывать в Москве больше, однако даже с учетом этого в столице существенно возрастут и расходы, отметил Андреев.