Общество

19 февраля 2024, 13:25

Киберэксперт Андреев: крупные фирмы в игровой индустрии стали более лояльно относиться к сотрудникам из регионов

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Крупные компании в игровой индустрии стали все чаще приглашать на работу специалистов из регионов. О плюсах такого решения рассказал эксперт кафедры киберспорта «Университета» «Синергия» Павел Андреев сайту RuNews24.

По его словам, IT-специалисты на периферии имеют навык быстрой адаптации и обучаемости. Научиться работать в непривычном софте для такого рода профессионалов не составляет труда. Также сотрудники из регионов готовы получать меньше столичных коллег.

«Во многом благодаря кадрам из отдаленных уголков нашей страны появляются проекты, пропитанные креативностью и народным колоритом. Например, „Черная книга“ пермской студии „Мортешка“», — отметил Андреев.

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