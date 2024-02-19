Общество 19 февраля 2024, 13:25 Киберэксперт Андреев: крупные фирмы в игровой индустрии стали более лояльно относиться к сотрудникам из регионов

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Крупные компании в игровой индустрии стали все чаще приглашать на работу специалистов из регионов. О плюсах такого решения рассказал эксперт кафедры киберспорта «Университета» «Синергия» Павел Андреев сайту RuNews24.

По его словам, IT-специалисты на периферии имеют навык быстрой адаптации и обучаемости. Научиться работать в непривычном софте для такого рода профессионалов не составляет труда. Также сотрудники из регионов готовы получать меньше столичных коллег.