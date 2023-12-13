Общество 13 декабря 2023, 13:59 КГИОП: Приморский рынок пополнит перечень объектов культурного наследия в Петербурге

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Специалисты продолжают работу по выявлению объектов культурного наследия советского времени в Северной столице. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) города.

В скором времени охранный статус получат Приморский рынок на Малом проспекте П. С. и мастерская М. К. Аникушина.

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В список уже включили здание Театра юных зрителей, корпус № 5 Электротехнического института, Яхт-клуб, жилой дом на Троицкой площади, монумент Героическим защитникам Ленинграда и еще два строения.