Кешбэк по-столичному. Как сэкономить на проезде в метро с картой «Мир»

Пассажиры метро, МЦК и МЦД, использующие карту «Мир», смогут получить скидку на проезд. При каждой поездке можно будет сэкономить от 10 до 20 рублей.

Те пассажиры, которые платят за проезд пластиковой картой, получат скидку 10 рублей. Если оплачивать проход в метро, МЦК или МЦД смартфоном, к которому в сервисе мобильных платежей привязана карта «Мир», экономия составит 20 рублей.

Такая акция в метро и на МЦК уже проходила четыре раза, но МЦД к ней подключили впервые. Так выгодное передвижение обеспечат жителям не только Москвы, но и Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Скидка действует при оплате на турникетах со специальным знаком и валидаторах станций метрополитена, МЦК или МЦД. После оплаты со счета спишется полная стоимость, но уже через несколько минут сумма скидки вернется на карту. Акция продлится до 31 декабря.