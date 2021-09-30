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    30 сентября 2021, 13:52

    Кешбэк по-столичному. Как сэкономить на проезде в метро с картой «Мир»

    Полина Петухова, Юлия Булыгина

    Пассажиры метро, МЦК и МЦД, использующие карту «Мир», смогут получить скидку на проезд. При каждой поездке можно будет сэкономить от 10 до 20 рублей.

    Кешбэк по-столичному. Как сэкономить на проезде в метро с картой «Мир»

    Те пассажиры, которые платят за проезд пластиковой картой, получат скидку 10 рублей. Если оплачивать проход в метро, МЦК или МЦД смартфоном, к которому в сервисе мобильных платежей привязана карта «Мир», экономия составит 20 рублей.

    Такая акция в метро и на МЦК уже проходила четыре раза, но МЦД к ней подключили впервые. Так выгодное передвижение обеспечат жителям не только Москвы, но и Подмосковья.

    Кешбэк по-столичному. Как сэкономить на проезде в метро с картой «Мир» | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Скидка действует при оплате на турникетах со специальным знаком и валидаторах станций метрополитена, МЦК или МЦД. После оплаты со счета спишется полная стоимость, но уже через несколько минут сумма скидки вернется на карту. Акция продлится до 31 декабря.