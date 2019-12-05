Кержаков высказался за возвращение пива на стадионы

Американцы хотят сварить пиво на МКС Подробнее

Кержаков напомнил, что во время летнего мундиаля не было никаких ограничений на продажу пива и к каким-либо эксцессам на стадионах это не привело. Спортсмен заметил, что продажа пива на стадионах — это общеевропейская практика. В качестве примера он привел Германию. По его мнению, было бы хорошо, если бы клубы получали какие-то дивиденды от продажи напитка.

«Если это направлено на улучшение финансового состоянии лиги, клубов, я считаю, это нормально», — подытожил спортсмен.