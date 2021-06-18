Кержаков рассказал о своих задачах на посту главного тренера ФК «Нижний Новгород»

Александр Кержаков раскрыл, что собирается делать на посту главного тренера ФК «Нижний Новгород». О своих планах он рассказал губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Футболист выразил благодарность за оказанное ему доверие и назвал назначение на пост тренера важным для него событием.

«Я благодарен за оказанное доверие. Это новый этап в карьере и серьезный вызов», — рассказал он.

Кержаков добавил, что клуб попал в Российскую премьер-лигу, что является большим достижением.

«Ощущаю большую ответственность и приложу максимум усилий, чтобы ФК „Нижний Новгород“ достойно выступал в элите российского футбола», — сказал он.

Никитин отметил, что Кержаков может положительно повлиять на спортивную сферу в Нижнем Новгороде.

«Для нас важно, чтобы футбол в регионе развивался, обретал новых поклонников и становился как можно более массовым видом спорта», — заявил он.

Также он добавил, что на Кержакове лежит большая ответственность и пожелал ему удачи на новой должности.