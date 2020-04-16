Керлингист из Санкт-Петербурга нашел работу в реанимации

Виноградов представляет юниорскую команду керлинг-клуба. Спортсмен занимал призовые места в городских юношеских соревнованиях и участвовал в первенствах России.

Сейчас он заканчивает третий курс педиатрического факультета Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Во время пандемии коронавируса Виноградов работает в городской реанимации.

«Такими ребятами надо гордиться. Без сомнения, Тимофей — герой нашего времени, честный и смелый парень, который не мог остаться в стороне. Это — истинно петербургский поступок», — подчеркнул председатель Комитета по физической культуре и спорту Северной столицы, заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь.