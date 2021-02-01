Керченский полицейский на ходу запрыгнул в машину пьяного водителя. Видео
Сотрудник ГИБДД в Керчи, рискуя жизнью, на ходу запрыгнул в автомобиль пьяного водителя. Поступок отважного полицейского сняли на видео. Ролик опубликовало МВД России в YouTube.
«Своими грамотными и решительными действиями сотрудникам полиции удалось обеспечить дорожную безопасность на улицах города Керчи и избежать возможных жертв среди участников дорожного движения», — говорится в подписи к видео.
На кадрах видно, как полицейский экипаж преследует легковушку. Водитель на несколько секунд останавливается. В этот момент к машине походит инспектор, открывает дверь и запрыгивает в салон, когда машина начинает ехать. В конце концов полицейскому удается нажать на тормоз.
Водитель от освидетельствования оказался, хотя в ролике видно, что он пьян. Автомобиль нарушителя эвакуировали.