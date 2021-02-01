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    01 февраля 2021, 13:58

    Керченский полицейский на ходу запрыгнул в машину пьяного водителя. Видео

    Андрей Иванов

    Сотрудник ГИБДД в Керчи, рискуя жизнью, на ходу запрыгнул в автомобиль пьяного водителя. Поступок отважного полицейского сняли на видео. Ролик опубликовало МВД России в YouTube.

    «Своими грамотными и решительными действиями сотрудникам полиции удалось обеспечить дорожную безопасность на улицах города Керчи и избежать возможных жертв среди участников дорожного движения», — говорится в подписи к видео.

    На кадрах видно, как полицейский экипаж преследует легковушку. Водитель на несколько секунд останавливается. В этот момент к машине походит инспектор, открывает дверь и запрыгивает в салон, когда машина начинает ехать. В конце концов полицейскому удается нажать на тормоз.

    Водитель от освидетельствования оказался, хотя в ролике видно, что он пьян. Автомобиль нарушителя эвакуировали.