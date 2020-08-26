Керченские спасатели решили эвакуировать всех жителей из дома, где прогремел взрыв

Спасатели локализовали пожар в квартире дома, где взорвался бытовой газ. Но в целях безопасности было решено эвакуировать всех жителей многоэтажки.

В результате взрыва бытового газа на верхних этажах дома пострадал один человек, погибших нет, сообщает ТАСС. К шести часам вечера спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Тем не менее сотрудники МЧС решили эвакуировать всех жильцов дома, чтобы обеспечить безопасность. Людей временно разместят в учебном учреждении неподалеку.

Ранее стало известно о взрыве газа в московской пятиэтажке, которая находится на улице Кубинка. По предварительным данным, взрыв газа произошел в квартире № 50. В ходе спасательной операции удалось эвакуировать 16 человек. Четыре человека пострадали, двое находятся в тяжелом состоянии.