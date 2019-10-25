Известный кавээнщик выступил против увеличения «бюджета» для африканцев в вузах

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«Я считаю, что в XXI веке каждый должен за себя платить. Либо родители, либо страна. Почему российский налогоплательщик должен платить за гражданина Намибии, Кении или Конго? Каждый сам за себя платит. Уже не социализм, а капитализм в России», — отметил он.

Нджогу приехал в Россию как частный студент, его образование оплачивали родители. Сейчас он замечает, что по большей части бюджетные места в России занимают студенты из тех стран, с которыми хорошо дружили во времена Советского Союза. Среди них Ангола, Конго и страны Западной Африки.

Ранее на форуме «Россия — Африка» в Сочи президент России Владимир Путин рассказал о возможном увеличении количества бесплатных мест в российских вузах для студентов из Африки.

Сейчас в РФ учатся более 17 тысяч африканских студентов. Ежегодная квота приема на бюджетные места в вузах — около двух тысяч человек.