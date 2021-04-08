Кенгурята выглянули из сумок мам в Ленинградском зоопарке

Детеныши кенгуру выглянули из сумок двух мам в Ленинградском зоопарке, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на страницу учреждения в соцсети.

По словам работников зоопарка, кенгуру Хлоя стала мамой уже не в первый раз. У Деметры наоборот впервые появился малыш. Один из кенгурят родился еще осенью прошлого года, а второй — в январе. У младшего пока нет шерсти.

Отмечается, что сразу после рождения детеныши цепляются передними лапками за шерсть мамы и прячутся в сумку. Они начинают выглядывать только через несколько месяцев.