Кемеровские врачи показали коллекцию проглоченных детьми предметов

Врачи Кемеровской детской областной клинической больницы 15 лет собирали коллекцию предметов, которые проглотили дети. Монеты, пуговицы, скрепки и ключи доставали из желудков, кишечника и даже легких. Об этом сообщил телеканал ОТР.

«Такой предмет, как скрепка, который полуоткрытый. Получается, что острые концы скрепки смотрят в разные стороны. Доставать их проблематично, если мы будем продвигать его в желудок, чтобы из желудка удалить, то острым краем можем поранить стенку пищевода. Такие предметы мы стараемся удалять под наркозом», — приводит телеканал слова заведующей эндоскопическим отделением больницы Надежды Лубковой.

Каждый год в КДОКБ оперируют около ста детей, которые проглотили инородные предметы. Их достают с помощью камеры-эндоскопа.

В конце прошлого года бурятские врачи спасли 12-летнюю девочку. Они достали из ее желудка 15-сантиметровый трихобезоар — клубок из волос и слизи. Ребенок долго мучился от ноющих болей в животе, а потом у него началась рвота и пропал аппетит. Медики выявили непроходимость с нижних отделов пищевода и решили оперировать. Все прошло удачно.