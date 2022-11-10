Общество 10 ноября 2022, 08:56 Кемеровские депутаты выбрали нового мэра города Новым главой Кемерово стал врио мэра Дмитрий Анисимов РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности мэра Кемерово Дмитрий Анисимов стал новым главой города. Об этом говорится в опубликованных результатах открытого голосования горсовета народных депутатов.

Пресс-служба администрации города сообщила РИА «Новости», что в ходе голосования все 35 депутатов единогласно поддержали кандидатуру Анисимова, хотя на пост претендовали еще семь других кандидатов.

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Анисимова назначили временно исполняющим обязанности мэра после ухода главы города Ильи Середюка на работу в региональную администрацию. Ранее он занимал пост первого заместителя мэра города.

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Ранее Анисимов возглавлял ООО «Кузбасский уголь», также он трудился в управлении капстроительства «ОРТОН». С 2011 года он стал главой муниципального предприятия «Городское управление капитального строительства», а с 2016 года его назначили первым заместителем мэра города.

Прямые выборы мэра Кемерово отменили в марте 2019 года, отдав полномочия избрания народным депутатам. Спикер городского совета Николай Сенчуров подчеркивал, что на жителей города легла дополнительная ответственность при выборе депутатов.