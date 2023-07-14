Общество 14 июля 2023, 18:38 Кефир оказался самой популярной основой для окрошки у россиян Timolina / Freepik

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Торговая сеть «Пятерочка» проанализировала спрос москвичей и жителей других регионов на традиционные продукты для окрошки и выяснила, на чем летний суп готовят чаще — на квасе или кефире.

Кефир оказался самой популярной у россиян основой для летнего блюда — этот вариант выбирали в 64% случаев. Больше всего готовить окрошку на кисломолочном продукте любят на юге, в регионах Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Калмыкии и Северной Осетии.

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Жители Сибири, наоборот, отдают предпочтение холодному супу на квасе. До 68% покупателей в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае выбирают для окрошки именно его.

В среднем по России стоимость набора для приготовления одной порции летнего блюда объемом около 300 граммов составила 109,5 рубля. Дешевле всего окрошка обойдется жителям Ростовской, Тульской и Орловской областей — в этих регионах стоимость порции составляет порядка 95,3 рубля.

«Всего за первые три недели лета гости магазинов торговой сети купили 2,1 миллиона наборов ингредиентов для приготовления популярного летнего блюда на квасе и на кефире, что эквивалентно почти четырем тысячам тонн готовой окрошки», — сообщил директор по развитию «Пятерочки».

Для расчета стоимости ориентировались на классический рецепт окрошки на основе кваса или кефира. В него входят 0,25 литра основы, 75 граммов вареной колбасой, 100 граммов картофеля, одно яйцо, 40 граммов свежего редиса, 110 граммов огурцов, а также по 30 граммов петрушки, укропа и зеленого лука.