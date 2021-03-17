Россияне захотели вернуть смертную казнь и снизить налоги

Если бы россияне оказались на месте советника президента, то они отменили бы мораторий на смертную казнь, снизили налоги и ужесточили ответственность за коррупцию. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

В рамках опроса россиян попросили представить себя в роли советника президента. Участники исследования заявили, что из всей действующих законов отменили бы пенсионную реформу (14%). Еще 6% респондентов хотели бы уменьшить налоги, а 3% не против вернуть предыдущую версию Конституции. Кроме того, 2% жителей высказались за отмену моратория на смертную казнь. При этом 53% назвали другие изменения, а 63% затруднились дать ответ.

Также россияне отметили, что властям следует ужесточить наказание за взяточничество (7%). Принять новые законы для развития страны хотели бы 6% участников опроса. Еще 5% порекомендовали отменить ЕГЭ, а 2% предложили принять закон о домашнем насилии.

Исследование «ВЦИОМ-Спутник» проводили 12 марта среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Каждый участник мог перечислить до пяти вариантов ответа. Опрос проводился методом телефонного интервью.

Ранее россияне рассказали, какую сумму считают оптимальной для ежемесячной выплаты по кредиту. Для 39% опрошенных самой комфортной суммой оказались пять тысяч рублей.